США опубликовали видео опасного перехвата российским Су-27 американского разведчика

Пресс-служба шестого флота Военно-морских сил США (ВМС) разместила на своем сайте видеозапись ”небезопасного” перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries над Черным морем.

Этот инцидент произошел 29 января. ”Было установлено, что взаимодействие [военных самолетов] является небезопасным из-за того, что Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в 5 футах (1,52 м), причем при этом он непосредственно пересек траекторию движения американского самолета”, — добавили представители ВМС США, подчеркнув, что после этого EP-3 Aries было необходимо пролететь через ”завихрение от реактивной струи Су-27”. В целом же продолжительность перехвата продолжалась 2 часа 40 минут, заметили в пресс-службе.

На видеозаписи, опубликованной представителями ВМС, заметно, как военный самолет пролетает в непосредственной близости от камеры и совершает маневр.

Ранее, 29 января, в Минобороны России, комментируя случившееся, заявили, что ”Су-27 приблизился к [американскому] воздушному судну на безопасном расстоянии”. Информацию о вылете российского истребителя на перехват самолета-разведчика США, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря, в пресс-службе министерства подтвердили, подчеркнув, что ”весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”. ”Никаких внештатных ситуаций не было”, — утверждали в ведомстве.