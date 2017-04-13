США опровергли нанесение авиаударов по складам с химоружием в Сирии

Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Джон Дорриан опроверг утверждения сирийских военных о том, что ее самолеты нанесли в среду удары близ города Дэйр-эз-Зор, где из-за попадания снарядов в склады боевиков с химоружием якобы погибли сотни людей.

"Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!" — написал в четверг официальный представитель операции "Решительная поддержка" в твиттере.

Ранее САНА со ссылкой на генштаб Вооруженных сил Сирии сообщило, что накануне ВВС международной коалиции нанесли удары к востоку от Дэйр эз-Зора, в результате которых погибло несколько сот человек.

Согласно заявлению командования ВС Сирии, удары были нанесены по штабу и складам с химическим оружием террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек, ранены десятки человек. США и их союзники обвинили в ударе президента Сирии Башара Асада, однако Дамаск категорически отверг это обвинение.

В прошлую пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.

В среду президент РФ Владимир Путин назвал две версии​ произошедшего. По одной, это была постановка и провокация, направленная на то, чтобы обвинить в применении химоружия режим президента Сирии Башара Асада. По второй, как заявил российский президент, сирийская авиация нанесла удар, который попал в подпольный цех террористов по производству отравляющих веществ.