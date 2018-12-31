США официально вышли из состава ЮНЕСКО

Соединенные Штаты официально вышли из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение, о котором Вашингтон оповестил организацию в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник, 31 декабря. Теперь Соединенные Штаты получили статус постоянного наблюдателя при ЮНЕСКО.

В октябре 2017 года США объяснили свою позицию ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и ее антиизраильской предвзятостью. Вашингтон неоднократно выражал недовольство "антиизраильскими резолюциями", принимаемыми ЮНЕСКО. В 2011 году Соединенные Штаты прекратили ее финансирование после того, как в состав организации на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. Примеру США последовали Израиль и Канада.

Гендиректор организации Ирина Бокова назвала решение правительства США утратой для ЮНЕСКО. Позднее о своем выходе из ее состава заявил Израиль. В ООН, Германии, Франции и России выразили сожаление решением США и Израиля.