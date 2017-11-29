США: очередной запуск ракеты Пхеньяном — угроза для всего мира

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, взлетела выше всех предыдущих, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он также отметил, что Пхеньян представляет угрозу для всего мира.

По данным Пентагона, ракета пролетела около тысячи километров прежде чем упасть в Японском море. По данным южнокорейских военных, в апогее ракета достигла высоты 4500 км.

Мэттис сделал свое заявление, находясь в Белом доме, где он доложил о запуске ракеты президенту Дональду Трампу и членам кабинета.

"Откровенно говоря, она взлетела выше, чем все предыдущие", — сказал он. По его словам, Пхеньян создает баллистические ракеты, которые несут угрозу всему миру.

По сообщению южнокорейского информагентства Рёнхап, ракета была запущена из провинции Пхенан-Намдо.

Власти Японии сообщили, что время полета ракеты составило примерно 50 минут, но в отличие от некоторыех предыдущих запусков она не пролетала над японской территорией.

Ракета упала в 210 км от побережья японской префектуры Аомори в свободной экономической зоне.

Трамп был проинформирован о запуске, пока ракета еще находилась в воздухе, сообщил Белый дом. Впоследствии он заявил: "Мы с этим разберемся".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял решение созвать Совет национальной безопасности, чтобы обсудить запуск.

Позже лидеры Южной Кореи, Японии и США обсудили случившееся, выступив с совместным решительным осуждением действий Пхеньяна по развитию своей ракетно-ядерной программы.

Как говорится в заявлении Белого дома, подобные действия ставлят под угрозу безопасность Северной Кореи и углубляют ее дипломатическую и экономическую изоляцию.

Проблема без решения



Корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус

Испытание ракеты — первое за почти два месяца — наводит на мысль о том, что временное затишье в пусках было вызвано не страхом Северной Кореи из-за слов Трампа и даже не из-за давления Китая. Эксперты уже обратили внимание на то, что похожие периоды без испытаний уже имели место и в прошлом.

Трамп в ответ на запуск заявил, что его администрация с этим разберется. Но разберется как? США призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости усилить давление на Пхеньян.

Но Северная Корея — уже и так одна из самых изолированных стран, находящаяся под тяжелым бременем международных санкций. Рычагов давления на нее осталось не то, чтобы очень много.

Северная Корея выглядит проблемой, у которой нет решения, а ее ядерная и ракетная программы вновь оказались на повестке дня администрации Трампа.

Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. По оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. Она прошла над японским островом Хоккайдо прежде чем упасть в Тихий океан.

Незадолго до этого, в начале сентября, КНДР объявила о создании водородной бомбы, пригодной к установке на баллистические ракеты. Сразу после этого в стране прошли ядерные испытания. Тем не менее многие специалисты сомневаются в том, что у КНДР действительно есть термоядерное оружие.

Еще раньше, летом этого года, КНДР провела сразу несколько запусков баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не способны попасть в выбранную цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Президент США Дональд Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

В августе американские СМИ сообщали, что КНДР, возможно, уже удалось разработать боеголовку, пригодную к установке на баллистические ракеты. После этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.

В ответ государственные СМИ Северной Кореи распространили сообщение, в котором говорилось, что Пхеньян рассматривает возможность ракетного удара по военным базам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.