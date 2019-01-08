США объявили об уничтожении ИГ на 99 процентов

Обращаясь к журналистам, Помпео сказал: ”Мы разгромили 99 процентов халифата, вот что важно. Все согласны?”. Никто не стал оспаривать озвученную госсекретарем цифру.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. При этом решение не означает, что деятельность международной коалиции во главе с США, как и проводимая ею кампания, закончатся.