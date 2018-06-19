США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

В своей речи дипломат обвинила ряд стран в препятствовании реформированию совета. "Когда мы дали ясно понять, что будем активно проводить реформу Совета, эти страны появились из ниоткуда, чтобы противостоять этому. Россия, Китай, Куба и Египет — все они пытались подорвать наши усилия по реформированию в прошлом году", — сказала она. Среди причин выхода США из организации дипломат назвала "неослабевающую, патологическую кампанию" против союзника Вашингтона — Израиля.

Выступивший вместе с Хейли госсекретарь США Майкл Помпео назвал СПЧ ООН "огромным источником позора", а действия совета "проявлением бесстыдного акта лицемерия".

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

В мае Никки Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с конца марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что орган выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.

Европа сожалеет о выходе США из СПЧ, Израиль поблагодарил за решение

Великобритания и Евросоюз выразили сожаление в связи с решением США о выходе из СПЧ ООН, Израиль приветствовал этот шаг Вашингтона. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил: "Решение США выйти из Совета ООН по правам человека вызывает сожаление. Мы не скрываем, что Великобритания хочет проведение реформы Совета по правам человека, но мы полны решимости работать над укреплением Совета изнутри". По его словам, которые приводит "Интерфакс", "британская поддержка Совета по правам человека остается непоколебимой".

В распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич подчеркивается, что ЕС "продолжит отстаивать права человека и базовые свободы по всем миру, не смотря ни на что", в том числе и в сотрудничестве с США. В то же время в заявлении говорится, что решение Вашингтона о выходе из СПЧ "может подорвать роль защитника и чемпиона в области демократии, которую в мире играют США".

Израиль, напротив, приветствовал выход США из СПЧ. "Израиль выражает благодарность президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за смелое решение, принятое в связи с лицемерием и ложью в так называемом Совете по правам человека ООН", — говорится в заявлении, распространенном офисом израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду выразил разочарование решением американских властей.



Россия раскритиковала решение США

В постоянном представительстве РФ при ООН, комментируя выход США из СПЧ, заявили, что Вашингтон хотел превратить орган послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. В дипмиссии также сообщили о намерении России добиваться избрания членом Совета на 2021-2023 годы, передает ТАСС.