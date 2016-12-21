Вооруженные силы Соединенных Штатов заявили о готовности вернуть Японии часть территорий на севере острова Окинава, сообщает Лента со ссылкой на Kyodo.

На этом участке площадью четыре тысячи гектаров расположены американские военные объекты. Официальная церемония передачи запланирована на четверг, 22 декабря.

Это самый крупный участок земли, передаваемый американскими властями японцам после возвращения Окинавы под контроль Японии в 1972 году.

По данным агентства, взамен в том же районе построены шесть вертолетных площадок, которые, предположительно, будут использоваться для взлетов и посадок американских конвертопланов Osprey. Губернатор Окинавы Такэси Онага, добивающийся вывода этих летательных аппаратов за пределы префектуры, не будет принимать участие в церемонии.

”Сокращение зоны учений на Окинаве не подрывает наших обязательств и способности взаимодействовать с правительством Японии”, — приводит РИА Новости слова командующего американскими войсками на Окинаве, генерал-лейтенанта Лоренса Николсона.

Как отмечает российское агентство, несмотря на возвращение части земель, на острове по-прежнему будет сосредоточено 70 процентов всех военных объектов США в Японии.