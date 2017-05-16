США обвинили режим Асада в массовых казнях заключенных

В тюрьме Сайедная под Дамаском ежедневно казнят по 50 человек, заявили в Госдепартаменте США. Тела убитых сжигают в специально построенном неподалеку крематории.

Сирийские власти проводят массовые казни заключенных в тюрьме Сайедная под Дамаском, где ежедневно вешают около 50 человек. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс.

Для уничтожения трупов рядом с тюрьмой был построен крематорий, рассказал Джонс. По данным госдепартамента, в Сайеднае размещают по 70 заключенных в камерах, изначально рассчитанных на пять человек. Сведения о происходящем в тюрьме под Дамаском были собраны из различных источников, включая неправительственные организации, СМИ и разведданные, отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

О массовых казнях в сирийской военной тюрьме Сайедная в феврале этого года сообщала международная правозащитная организация Amnesty International (AI). По оценке AI, с 2011 по 2015 годы режимом сирийского президента Башара Асада там были казнены от 5 000 до 13 000 пленников, по большей части гражданских лиц.