США обеспокоены польским законом об отрицании участия поляков в Холокосте

Госдепартамент США обеспокоен возможными последствиями польского законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту. Польские власти должны проверить, какое влияние этот закон окажет "на свободу слова и на партнерские отношения с США", — заявила в среду, 31 января, представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы понимаем, что такие выражения как "польские лагеря смерти" ведут к ошибкам и могут ранить", отметила Науэрт, но вместе с тем предположила, что законопроект может повредить свободной научной дискуссии. К тому же закон не может не повлиять на стратегические интересы Польши — в частности, на взаимоотношения с США и Израилем. "Нашими несогласиями воспользуются наши противники", — подчеркнула она.

Наказание за свидетельство

Ранее Израиль резко раскритиковал польский законопроект. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал польские власти изменить формулировки закона. Он указал, что Израиль никогда "не примет никаких ограничений на исследование исторической правды".

Израильский посол в Варшаве Анна Азари заявила, что ее страна понимает, кто создал Освенцим и другие концентрационные лагеря, все знают, что это были не поляки, но израильская сторона рассматривает новый законопроект как возможность наказания за свидетельства жертв Холокоста.

После критики Израиля президент Польши Анджей Дуда собирается тщательно проанализировать законопроект. В то же время, по словам его пресс-секретаря Кшиштофа Лапиньского, Варшава не делает ничего кроме как "борется за правду".

"В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о так называемых польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте", — сказал Лапиньский.

Парламент закон уже принял

И верхняя и нижняя палаты парламента Польши уже одобрили поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.