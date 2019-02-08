США намерены вывести свои войска из Сирии к концу апреля

Военнослужащие США покинут Сирию до конца апреля, пишет газета The Wall Street Journal. Пентагон отказался назвать график вывода. Дональд Трамп объяснил вывод войск победой над "Исламским государством".
Министерство обороны США готовится вывести из Сирии всех американских военнослужащих до конца апреля. Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших членов администрации США. По ее сведениям, значительная часть войск должна покинуть Сирию в середине марта. В Пентагоне назвать график вывода отказались.
В августе 2014 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.
В январе нынешнего года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.