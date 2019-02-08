США намерены вывести свои войска из Сирии к концу апреля

Министерство обороны США готовится вывести из Сирии всех американских военнослужащих до конца апреля. Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших членов администрации США. По ее сведениям, значительная часть войск должна покинуть Сирию в середине марта. В Пентагоне назвать график вывода отказались.

В августе 2014 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.

В январе нынешнего года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.