США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

Заместитель госсекретаря США по по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон начнет процесс выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщает Reuters.
Она отметила, что консультации России и США в Женеве не помогли разрешить ситуацию.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова ”спасать” ДРСМД. Он отметил, что страны Европы заинтересованы в этом больше, чем кто-либо другой.
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