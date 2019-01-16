16.01.2019, 19:31

США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

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Gazeta.ru
EST
USA lipp
фото иллюстративноеFoto: SPENCER PLATT, AFP

Заместитель госсекретаря США по по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон начнет процесс выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщает Reuters.


Она отметила, что консультации России и США в Женеве не помогли разрешить ситуацию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова ”спасать” ДРСМД. Он отметил, что страны Европы заинтересованы в этом больше, чем кто-либо другой.

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