США начнут выход из ДРСМД 2 февраля



Она отметила, что консультации России и США в Женеве не помогли разрешить ситуацию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова ”спасать” ДРСМД. Он отметил, что страны Европы заинтересованы в этом больше, чем кто-либо другой.