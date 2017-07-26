США могут вооружить украинскую армию. Какое оружие нужно Киеву?

Специальный представитель госдепартамента США по разрешению конфликта на Украине Курт Волкер во вторник заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия украинской армии.

"Защитные вооружения — такие, которые позволят Украине защищаться и, например, выводить из строя танки, на самом деле помогут изменить планы России", — сказал Волкер в интервью Би-би-си.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков позже заявил, что поставки Вашингтоном оружия Украине могут привести к обострению конфликта на юго-востоке страны.

США ранее поставляли Украине нелетальное оружие и военную технику — внедорожники Humvee, беспилотники Raven, а также различное оборудование — радиостанции, приборы ночного видения, радары.

Киев обвиняет Москву в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в отправке военных и военной техники. Российские власти категорические отрицают причастность своих регулярных войск к происходящему на востоке Украины.

Русская служба Би-би-си спросила украинских экспертов, какое оружие сейчас нужно Киеву и как возможные поставки могут повлиять на ситуацию в Донбассе.

Николай Белесков, аналитик украинского Института мировой политики: "Украине нужен пакет как нелетальной, так и летальной военной помощи. Украинские потребности остаются стандартными — впрочем, можно сказать, что они увеличились.

Если вспомнить доклад, который в июне представила группа "Друзья Украины" (в него входят бывшие военные, послы, политологи) — в нем обращалось внимание на то, что вокруг Украины формируется огромная группировка вооруженных сил Российской Федерации. В докладе указывалось, что Украине необходимы противотанковые комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы".

Но сейчас на Украине есть и потребность в большом количестве нелетальной военной помощи. Скажем, в контрбатарейный радарах, потому что их до этого было передано всего шесть штук. Передавали противоминометные радары, но в них меньше необходимость.

Также есть необходимость в разведывательных системах. Не в таких, которые передали США — они не подходят для конфликтов, когда другая сторона применяет современные системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Украине нужны свои системы радиоэлектронной борьбы для подавления разведывательных беспилотников, которые применяют сепаратисты.

Если бы Украине дали такие системы в достаточном количестве, то на линии фронта можно было бы даже без летальных систем создать эффект сдерживания. Тогда бы любое применение [другой стороной] вооружений, запрещенных минскими договоренностями, получало бы ответ с украинской стороны.

Если бы украинская сторона четко расставила приоритеты (понимая, что и большой пакет летального оружия, и нелетальные вооружения она получить не может), если бы Украина сделала приоритет на пакете нелетальных вооружений, шансы на получение помощи бы увеличились.

Но если говорить о заявлении Волкера, то он подчеркнул, что не решает эти вопросы, и потому пока ситуация с передачей Украине летального оружия не меняется. И шансы получения таких вооружений есть лишь в одном случае — крупное нарушение Россией режима прекращения огня на линии соприкосновения, либо же широкомасштабная агрессия.

В условиях того, что на данный момент новой стратегии со стороны США в плане российско-украинских отношений нет, а есть бюрократическая инерция, то сложно ожидать такой радикальный шаг, как передача летальных вооружений.

Алексей Мельник, содиректор программ украинского Центра Разумкова:

"Необходимость есть, прежде всего в оборонительном оружии. То есть оружии, которое позволило бы эффективно противодействовать нарушению режима прекращения огня и позволило сократить или минимизировать жертвы среди украинских военных и мирного населения".

Надо сказать, что подобные оборонительные системы американцы уже поставляли — это касается систем контрбатарейного противодействия, беспилотники, но сейчас речь идет о следующем этапе. Один из типов такого оружия — это противотанковые системы Javelin (украинcкие власти давно проявляют особый интерес к американским противотанковым комплексам Javelin, однако перспективы их поставок по-прежнему призрачные — Би-би-си).

В заявлении Волкера впервые прозвучало то, о чем говорили украинские эксперты и политики. Подобное решение не должно рассматриваться как провокация России или поощрение Украины. Цель этого решения — обеспечить более эффективное соблюдение минских соглашений, особенно той части, которая касается безопасности и прекращения огня.

Что это даст Украине? Если вражеский танк или артиллерия, которая выходит на дальность открытия огня, будет гарантированно уничтожаться до первого выстрела или после первого выстрела, то, я думаю, это будет достаточно сильный аргумент для предупреждения подобных провокаций.

Мы прекрасно понимаем, что ключ от эскалации или деэскалации боевых действий находится в администрации президента России. Один из аргументов — это то, что на территории так называемых ДНР и ЛНР нет производств, способных обеспечить то количество боеприпасов, которое ежедневно используется даже в этот период относительного затишья.

Если Песков сказал, что это приведет к эскалации, то это нужно воспринимать как угрозу — мы сейчас дадим команду и обеспечим эскалацию.

Однако все предыдущие попытки не провоцировать Россию работали скорее как стимул для агрессора. Например, в Крыму, где помимо ограничений боевых возможностей украинской армии был мощнейший прессинг со стороны международных партнеров — не провоцировать Россию, то есть не стрелять, — все мы знаем, чем это закончилось.