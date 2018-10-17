США могут применить санкции к Ирану и России за восстановление Сирии

Тем районам, где присутствуют российские и иранские войска, США планируют не оказывать больше помощь, передает телеканал NBC со ссылкой на пять источников.

Новая стратегия войны в Сирии в целом предполагает "придание особого значения мерам политического и дипломатического характера с целью вытеснения Ирана из Сирии путем оказания на него давления в финансовом отношении" (цитата по ТАСС).

При этом новый план не включает в себя прямое нанесение США ударов по иранским силам и подконтрольным им отрядам. Американские военные сохранят возможность "наносить удары по иранским силам, если посчитают, что находятся под угрозой".

Один из источников телеканала отмечает, что официальная цель действий Вашингтона в Сирии по-прежнему заключается в борьбе против террористической группировки "ИГ". Вместе с тем, "Белый дом и Госдепартамент будут прилагать больше усилий для противодействия Ирану, оказывая на него давление в сфере экономики и дипломатии". По данным NBC, в Вашингтоне уверены, что из-за ужесточения санкций США в отношении Ирана Тегерану будет сложно платить подконтрольным силам в Сирии.