17.10.2018, 09:46

США могут применить санкции к Ирану и России за восстановление Сирии

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NEWSru.com
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Süüria
SüüriaFoto: AP

В администрации президента США Дональда Трампа разрабатывают новый план по вытеснению Вооруженных сил Ирана из Сирии. США также планируют ввести санкции против компаний России и Ирана, работающих над восстановлением Сирии.

Тем районам, где присутствуют российские и иранские войска, США планируют не оказывать больше помощь, передает телеканал NBC со ссылкой на пять источников.

Новая стратегия войны в Сирии в целом предполагает "придание особого значения мерам политического и дипломатического характера с целью вытеснения Ирана из Сирии путем оказания на него давления в финансовом отношении" (цитата по ТАСС).

При этом новый план не включает в себя прямое нанесение США ударов по иранским силам и подконтрольным им отрядам. Американские военные сохранят возможность "наносить удары по иранским силам, если посчитают, что находятся под угрозой".

Один из источников телеканала отмечает, что официальная цель действий Вашингтона в Сирии по-прежнему заключается в борьбе против террористической группировки "ИГ". Вместе с тем, "Белый дом и Госдепартамент будут прилагать больше усилий для противодействия Ирану, оказывая на него давление в сфере экономики и дипломатии". По данным NBC, в Вашингтоне уверены, что из-за ужесточения санкций США в отношении Ирана Тегерану будет сложно платить подконтрольным силам в Сирии.

16 октября США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков, которые, по данным Вашингтона, оказывают финансовую поддержку ополчению Басидж в Сирии — иранскому полувоенному ополчению, входящему в состав элитного Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР). В Минфине страны отметили, что ограничения введены в рамках борьбы с терроризмом.

С 6 августа Вашингтон восстановил масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Санкции включают запрет на приобретение Ираном американских долларов, на торговлю золотом и другими ценными металлами, на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем, на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов, на выпуск иранского долга, а также санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США.

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