США могут оставить авианосец в Средиземном море для "сдерживания" России

По словам источников, американское руководство может оставить в Средиземном море свой авианосец "Гарри Трумэн" для "сдерживания" России, передает Defense News.



Отмечается, что власти США также принимают в учет, что американский авианосец в водах Средиземного моря даст возможность показать президенту Сирии Башару Асаду серьезность предупреждения президента США Дональда Трампа о недопустимости дальнейшего применения химического оружия во избежание повторных авиаударов.

Вместе с этим, сообщается, что сохранения корабля в Средиземном море может привести к нарушению порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года.

По словам источников, на данный момент окончательное решение по данному вопросу не принято. Ранее сообщалось, что эсминец "Уинстон Черчилль" пополнил группу кораблей США в Средиземном море.