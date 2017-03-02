США ликвидировали ”второго человека” в ”Аль-Каиде”

Террористическая группировка ”Аль-Каида” подтвердила, что международная коалиция во главе с США ликвидировала одного из ее лидеров в Сирии, передает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.



Чиновник из американской разведки ранее сообщил агентству, что в результате атаки беспилотника был убит Абу аль-Хайр аль-Масри.

По данным сотрудника американского ведомства, вечером 26 февраля на северо-западе Сирии дрон ЦРУ выстрелил ракетой в машину, в которой находился аль-Масри.

Террорист был ”вторым человеком” в ”Аль-Каиде” после лидера группировки Аймана аль-Завахири.

В январе сообщалось, что в Йемене с помощью дронов были ликвидированы два подозреваемых в связях с ”Аль-Каидой”.

”Аль-Каида” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.