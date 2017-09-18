18.09.2017, 15:30

США, Китай и Россия проводят маневры возле КНДР

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Deutsche Welle
EST
США, Китай и Россия проводят маневры возле КНДР
Foto: Damir Sagolj, Reuters

Сразу три крупные державы проводят военные учения возле Северной Кореи. Агентство "Синьхуа" не связывает китайско-российские маневры с конфликтом вокруг ядерной программы КНДР.

На фоне углубляющегося кризиса вокруг ядерной программы Северной Кореи сразу три крупные военные державы в понедельник, 18 сентября, начали маневры возле КНДР. Согласно сообщению китайского официального информагентства "Синьхуа", совместные китайско-российские учения проводятся в районе между Владивостоком и расположенной к северу от Японии частью Охотского моря. Агентство напрямую не связало эти маневры с конфликтом вокруг ядерной программы КНДР.

Между тем США и Южная Корея направили боевые самолеты на учения над Корейским полуостровом. По сообщению министерства обороны в Сеуле, самолеты вылетели с баз в Южной Корее, Японии и на острове Гуам.

Северная Корея, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, продолжает ракетные и ядерные испытания. Неделю тому назад Совет Безопасности ООН в очередной раз усилил санкции против режима в Пхеньяне.

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