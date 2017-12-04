США и Южная Корея ответили на запуск северокорейской ракеты крупнейшими воздушными учениями

На Корейском полуострове в понедельник стартовали крупные военные учения Vigilant ACE, которые проводят совместно США и Южная Корея. Маневры продлятся пять дней — с 4 по 8 декабря. Они были запланированы заранее, сообщает Yonhap.

Агентство отмечает, что данные учения являются самыми масштабными в истории. В них задействованы более 230 боевых самолетов и около 12 тысяч человек.

Учения проходят на фоне очередного витка напряженности на Корейском полуострове, связанного с произведенным КНДР 29 ноября запуском ракеты "Хвасон-15".

Участие в маневрах принимают шесть американских истребителей F-22 Raptors и столько же малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Кроме того, задействованы два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, шесть американских палубных самолетов EA-18G Growler и десятки истребителей F-15C и F-16. С южнокорейской стороны полеты будут осуществлять F-15K, KF-16, FA-50, F-5 и другие боевые машины.

Целью учений называется "улучшение боевого взаимодействия ВВС двух стран в любых погодных условиях и в любое время суток". В ходе маневров союзники намерены отработать различные военные сценарии, включая нанесение высокоточных ударов по макетам ядерных и ракетных объектов КНДР.

В Сеуле совместные учения с США называют защитной мерой от действий Пхеньяна. "Данные маневры ВВС проводятся на регулярной основе и носят исключительно оборонительный характер. Правительство не будет комментировать реакцию на них Северной Кореи", — заявил в понедельник на брифинге для журналистов официальный представитель Министерства объединения Пэк Тэ Хён.

Предыдущие совместные американо-южнокорейские маневры прошли возле Корейского полуострова 11-14 ноября. Власти КНДР неоднократно призывали США и Южную Корею прекратить маневры у берегов страны, называя их репетицией вторжения в Северную Корею. С аналогичными призывами выступала и Россия, которая считает, что для достижения мира на Корейском полуострове все стороны конфликта для начала должны перестать провоцировать друг друга.