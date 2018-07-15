15.07.2018, 19:22

США и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военных

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Интерфакс
EST
POY-2016/
POY-2016/Foto: © Lucas Jackson / Reuters, REUTERS

Встреча представителей двух стран была организована в деревне на границе Северной и Южной Корей

Делегации Северной Кореи и США начали обсуждение вопроса о возврате останков американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Переговоры проходят в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи. По данным агентства, на переговорах присутствует американский генерал, представляющий размещенные в Южной Корее многонациональные силы.

Встреча по вопросу репатриации останков американских военных должна была состояться ранее на этой неделе, однако в Пхеньяне настояли на том, чтобы переговоры проводились не просто с представителями США, а на уровне генералов на Корейском полуострове.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп 12 июня по итогам встречи в Сингапуре обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.

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