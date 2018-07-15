США и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военных

Встреча представителей двух стран была организована в деревне на границе Северной и Южной Корей

Делегации Северной Кореи и США начали обсуждение вопроса о возврате останков американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Переговоры проходят в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи. По данным агентства, на переговорах присутствует американский генерал, представляющий размещенные в Южной Корее многонациональные силы.

Встреча по вопросу репатриации останков американских военных должна была состояться ранее на этой неделе, однако в Пхеньяне настояли на том, чтобы переговоры проводились не просто с представителями США, а на уровне генералов на Корейском полуострове.