02.02.2019, 13:40

США готовы вести с Россией диалог и рассчитывают на "прекрасные отношения" в будущем

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NEWSru.com
EST
Mike Pompeo
Mike PompeoFoto: ERIC BARADAT, AFP

США будут работать над вариантами военного ответа на нарушение Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и взаимодействовать с союзниками и партнерами. После достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о контроле над вооружениями Вашингтон будет готов наладить отношения с Москвой.

"Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах [по договоренностям] по контролю над вооружениями, которые обеспечат безопасность США, их союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и подлежат обязательному выполнению", — цитирует ТАСС госсекретаря США Майкла Помпео. По версии шефа американской дипломатии, американский лидер Дональд Трамп "делает все возможное чтобы устранить риск распространения оружия массового уничтожения".

Также Помпео предупредил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этот же день США передадут России, а также Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по ДРСМД, заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.

Сам Дональд Трамп в распространенном письменном заявлении подтвердил, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках ДРСМД. Вместе с тем Трамп высказался о том, что США рассчитывают, "возможно, впервые" наладить прекрасные отношения с Россией на всех уровнях после того, как между Вашингтоном и Москвой будут достигнуты устраивающие обе стороны договоренности по контролю над вооружениями.

"Чтобы контроль над вооружениями отвечал национальной безопасности всех сторон, все они должны добросовестно соблюдать свои обязательства. Мы готовы взаимодействовать с Россией по контролю над вооружениями, чтобы такое взаимодействие соответствовало этому критерию, и, когда это будет достигнуто, возможно, впервые за все время наладить прекрасные политические, экономические, торговые и военные отношения. Это будет замечательно и для России, и для Соединенных Штатов, равно как и для всего мира ", — отметил американский лидер.

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