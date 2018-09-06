06.09.2018, 20:16

США, Франция, ФРГ и Канада поддержали антироссийское заявление по Скрипалям

 (61)
Gazeta.ru
EST 2
Inglismaa
фото иллюстративноеFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

США, Франция, Германия и Канада выпустили совместное заявление, в котором поддержали позицию Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Согласно тексту, США, Франция, ФРГ и Канада считают, что отравление Скрипалей ”почти наверняка” было одобрено Россией.

Как отмечается, данные страны также согласны с выводами Британии, что подозреваемые по делу Скрипалей якобы являются сотрудниками ГРУ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что российской стороне ничего не говорят имена или фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Глава МВД считает тему всплеска молодежной преступности раздутой. ”10 из 20 самых опасных столичных хулиганов уже арестованы”

06.09.2018
По словам министра МВД Андреса Анвельта, ссылающегося на статистику, число совершаемых молодежью преступлений не растет, а ощущение взрыва подросткового хулиганства у обывателей, по его убеждению, создают соцсети, где появляются видео с актами насилия. То что происходило во все времена, просто стало заметно всем, указывает Анвельт.
Подробнее


США, Франция, ФРГ и Канада поддержали антироссийское заявление по Скрипалям

06.09.2018
США, Франция, Германия и Канада выпустили совместное заявление, в котором поддержали позицию Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
Подробнее

Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

06.09.2018
В течение суток с таможенного пункта в Ивангороде были вынуждены вернуться в Эстонию десятки купленных в лизинг автомобилей с эстонскими номерами. Сумма залога за временный ввоз в Россию лизингового автомобиля достигает 15 тысяч евро - таковы новые российские таможенные правила.
Подробнее


Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €


Все участники забегов Таллиннского марафона получат медаль ЭР-100

06.09.2018
7 сентября начинается трехдневная программа Таллиннского марафона - самого массового спортивного представления в Эстонии. Большинство забегов Таллиннского марафона можно наблюдать в прямой трансляции на Delfi TV.
Подробнее

СМИ: Эстония, Латвия и Литва просят запретить товары с надписью ”СССР”

06.09.2018
Три государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — требуют от ритейлера Walmart снять с производства товар с надписью ”СССР” и эмблемой Советского Союза, которые продаются в сети, сообщило агентство Associated Press.
Подробнее

Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

06.09.2018
Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
Подробнее