США до конца недели введут санкции против российских олигархов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Предположительно, о запретительных мерах против ”близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов” будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по ”российскому делу” допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.