05.04.2018, 09:20

США до конца недели введут санкции против российских олигархов

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Lenta.ru
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USA kongress
USA kongressFoto: NICHOLAS KAMM, AFP

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Предположительно, о запретительных мерах против ”близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов” будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по ”российскому делу” допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.

В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу ”кремлевский доклад” — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек. При этом доклад не означал введение санкций. Помимо этого, ожидалось, что ведомство введет запрет на инвестиции в государственный долг России. Однако министр финансов США Стивен Мнучин позже пояснил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций ”в отношении плохих персоналий и компаний, а не в отношении госдолга”.

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