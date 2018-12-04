США дают России 60 дней для выполнения Договора РСМД

Североатлантический альянс призывает Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится взаявлении глав МИД стран-членов НАТО, опубликованном во вторник. Участники встречи в Брюсселе "решительно поддерживают" сведения США о том, что Москва "в значительной степени нарушает свои обязательства" по договору. Его сохранение зависит от России, подчеркивается в документе.

Участники альянса на протяжении нескольких лет "неоднократно выражали свою озабоченность" действиями Москвы. При этом российская сторона отвечала "отрицаниями и умышленным искажением" ситуации, подчеркивают главы МИД государств-членов НАТО.

Нарушение Россией Договора о РСМД "разрушает основы эффективного контроля над вооружениями" и "подрывает безопасность" государств-участников НАТО, говорится в заявлении. Это является "частью типичной модели поведения России, цель которой — ослабить архитектуру безопасности евроатлантического региона", отмечается в документе.

При этом участники встречи в Брюсселе подтвердили, что "открыты к диалогу" с Москвой. По их словам, альянс по-прежнему "стремится к конструктивным отношениям" с Россией, когда ее действия "делают это возможным".