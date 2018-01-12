США анонсировали новые санкции против России

США работают над санкциями в отношении ”российских олигархов” в рамках ”Закона о противодействии противникам Америки”. Об этом заявил на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин.

”Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем”, — сказал Мнучин в ответ на вопрос о списке лиц, в отношении которых прорабатываются ограничительные меры.

В свою очередь, газета ”Коммерсантъ” выяснила, что Администрация США готовится представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству страны. Его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей — до 300.

По информации издания, попадание в черный список не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого. При этом в Демократической партии США опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из ”кремлевского доклада” ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с российским коллегойВладимиром Путиным.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.