Среди жертв новогоднего нападения на ночной клуб в Стамбуле есть россиянка, сообщают турецкие СМИ. В генконсульстве России в Стамбуле подтвердили эту информацию, пишет Русская служба Би-би-си.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается, — сообщили ТАСС в генконсульстве России. — Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство".

Дипломаты пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. В генконсульстве России в Стамбуле добавили, что среди раненых россиян нет.

По данным турецких СМИ, власти закончили процедуру опознания погибших и установили их личности и гражданство. По данным информагентств, опознаны 38 из 39 погибших в результате нападения.

Имена погибших пока не обнародованы.

Тем временем турецкая полиция продолжает поиски нападавшего, ворвавшегося в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелявшего 39 человек. Еще более 60 человек получили ранения, трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако уже опроверг первоначальную информацию о том, что вооруженный мужчина якобы был одет в костюм Санта-Клауса.

Он также добавил, что нападавший, скрывшийся с места трагедии до приезда полиции, оставил оружие в клубе.

"Полиция и силы безопасности будут делиться информацией по мере продвижения расследования", — сказал премьер-министр.

Преступнику удалось скрыться, воспользовавшись возникшей паникой и затерявшись в толпе, ринувшейся из клуба.