"Информация о гибели российской гражданки подтверждается, — сообщили ТАСС в генконсульстве России. — Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство".
Дипломаты пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. В генконсульстве России в Стамбуле добавили, что среди раненых россиян нет.
По данным турецких СМИ, власти закончили процедуру опознания погибших и установили их личности и гражданство. По данным информагентств, опознаны 38 из 39 погибших в результате нападения.
Имена погибших пока не обнародованы.
Тем временем турецкая полиция продолжает поиски нападавшего, ворвавшегося в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелявшего 39 человек. Еще более 60 человек получили ранения, трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако уже опроверг первоначальную информацию о том, что вооруженный мужчина якобы был одет в костюм Санта-Клауса.
Он также добавил, что нападавший, скрывшийся с места трагедии до приезда полиции, оставил оружие в клубе.
"Полиция и силы безопасности будут делиться информацией по мере продвижения расследования", — сказал премьер-министр.
Преступнику удалось скрыться, воспользовавшись возникшей паникой и затерявшись в толпе, ринувшейся из клуба.