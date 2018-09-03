03.09.2018, 17:10

Спустя восемь лет с момента трагедии: почему поляков интересуют обломки ТУ-154 Леха Качиньского

 (19)
Deutsche Welle
EST
Poola inimesed leinavad presidendi Lech Kaczynski ja tema kaasko
Poola inimesed leinavad presidendi Lech Kaczynski ja tema kaaskoFoto: Rauno Volmar

Всю неделю, с 3 по 7 сентября, польская следственная группа будет осматривать хранящиеся в Смоленске обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 года. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, включая 8 членов экипажа. Все они погибли.

Качиньский возглавлял делегацию руководства Польши, которая летела в Россию на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД. Помимо президента в самолете находились его жена, члены польского парламента, глава Национального банка Польши Славомир Скшипек, заместитель министра иностранных дел Андрей Кремер, главком ВВС и другие высокопоставленные чиновники.

Что поляки будут делать в Смоленске

В причинах катастрофы поляки пытаются разобраться уже восемь лет. Теперь польская делегация из сотрудников прокуратур, следователей жандармерии и переводчиков будет искать подтверждение версии, которой официальная Варшава придерживается с 2016 года: причиной крушения президентского самолета стал произошедший на его борту взрыв.

В 2016 году польские власти возобновили расследование причин катастрофы, которое было завершено пятью годами ранее. Это решение было принято после того, как на парламентских выборах победила партия "Закон и справедливость" во главе с братом-близнецом погибшего президента Ярославом Качиньским.

Качиньский и его соратники не согласились с обнародованными в 2011 году выводами официального расследования и расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые во многом совпадали.

Как упал самолет Леха Качиньского

В январе 2011 года МАК опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий во время крушения ТУ-154. 10 апреля 2010 года президентский борт вылетел из Варшавы в 7:29 утра по местному времени. В 10:14, во время снижения самолета на подлете к Смоленску, диспетчер сообщил пилотам о том, что над городом туман и видимость ограничена 400 метрами. О плохой видимости экипаж неоднократно информировали и пилоты другого польского самолета, ЯК-40, который прилетел из Варшавы раньше. Последнее предупреждение от них — о том, что видимость ухудшилась до 200 метров, — поступило за четыре минуты до крушения — в 10:37.

В таких условиях посадить самолет было невозможно. Особенно учитывая, что смоленский аэродром "Северный", куда направлялся польский "борт номер один", не был оснащен современной навигационной системой, позволяющей сажать машины в условиях плохой видимости. Тем не менее экипаж Ту-154 попросил разрешения совершить "пробную" посадку.

За 18 секунд до крушения в кабине сработала система предупреждения о столкновении TAWS, которая начала подавать сигналы "Pull up" ("Набрать высоту") и"Terrain ahead" ("Сближение с землей"). Однако пилоты уже не успели среагировать на предупреждения: самолет был слишком близко к земле. В результате машина левым крылом задела большую березу, перевернулась вверх шасси и упала. При падении обломки самолета разлетелись в разные стороны, установил МАК.

Крушение самолета Качиньского — два расследования одной трагедии

Из доклада МАК следует, что польский "борт номер один" разбился на подлете к смоленскому аэродрому "Северный" вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости. Несмотря на многочисленные предупреждения о плохих погодных условиях, экипаж отказался уходить на другой аэродром, уточняют в МАК.

Кроме того, эксперты установили, что непосредственно перед крушением в кабине пилотов присутствовал посторонний человек — главнокомандующий польских ВВС Анджей Бласик. По мнению специалистов, это оказало дополнительное психологическое давление на членов экипажа и могло повлиять на их решение продолжать снижение.

К похожим выводам пришла и польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером, которая проводила собственное расследование катастрофы. Согласно ее официальному отчету, опубликованному в июле 2011 года, "работе экипажа мешали появляющиеся в кабине третьи лица". При этом комиссия установила, что к катастрофе привели сразу несколько факторов: ошибки пилотов, несвоевременные команды российских диспетчеров, плохое оснащение принимающего аэропорта.

ТОП

Повторное расследование: причиной крушения стал взрыв

Новое национально-консервативное правительство, пришедшее к власти в Польше в конце 2015 года, сочло эти выводы неубедительными. По словам назначенного тогда министром обороны Антония Мачеревича, в ходе расследования, проведенного комиссией во главе с Миллером, были скрыты факты, указывающие на "ответственность России". В результате в феврале 2016 года Варшава возобновила расследование.

В ходе повторного расследования его участники сделали вывод, что еще до крушения на борту Ту-154 произошел взрыв, "который в итоге уничтожил самолет". Хлопок якобы был слышен на записи одного из бортовых самописцев, рассказывал Мачеревич журналистам в конце 2017 года.

В январе этого года на заседании комиссии при польском министерстве обороны был представлен доклад международного эксперт Фрэнка Тейлора, согласно которому к повреждению левого крыла самолета привел внутренний взрыв, а не столкновение с деревом. А четыре месяца спустя, в апреле, польская комиссия во главе с Мачеревичем аннулировала выводы официального правительственного отчета 2011 года, признав заключения Ежи Миллера "ложными".

Что думают в России

Тогда же были обнародованы новые детали повторного расследования: они, как утверждается, свидетельствуют, что взрывов было по меньшей мере два, один из них — в районе левого крыла. Один из аргументов в пользу этой версии, который приводит польская сторона, состоит в том, что на месте крушения Ту-154 отсутствует воронка, которая должна была остаться от падения такого большого самолета. Кроме того, его обломки разлетелись на 100 метров от места падения, а значит, машина развалилась еще в воздухе.

В России версию о взрыве опровергают. В Следственном комитете, который все еще продолжает расследование катастрофы, напоминают, что нет никаких свидетельств того, что на борту Ту-154 действительно сработало взрывное устройство.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, "у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего". Поэтому, подчеркнула она, дополнительный осмотр обломков самолета — "исключительное пожелание польской стороны", которая Россия выполняет в рамках сотрудничества при расследовании катастрофы Ту-154.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

03.09.2018
В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
Подробнее


ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

03.09.2018
Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.
Подробнее


"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

03.09.2018
В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

03.09.2018
Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут.
Подробнее

ФОТО | Смотрите, как живут наши соотечественники в курортной Марбелье

03.09.2018
На местном портале недвижимости появилось интересное объявление — на продажу поступила шикарная, качественно реновированная вилла в Испании, в городе Пуэ́рто-дель-Роса́рио. Примечательно, что дом расположен на расстоянии пешей прогулки от эстонской школы.
Подробнее

Легендарный Яри Курри: в Финляндии нельзя прийти к мэру и попросить денег, а в России клубам помогает государство

03.09.2018
Один из лучших хоккеистов 20-го века Яри Курри занимает пост генерального менеджера финского "Йокерита", который приедет в октябре играть в "Тондираба" против "Спартака" и "Сиверстали".
Подробнее