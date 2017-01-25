Спустя неделю после схода лавины на отель в Италии найдены тела 23 человек

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Центральной Италии продолжает увеличиваться. Спустя неделю после трагедии оно достигло 23.

За минувшие сутки спасатели извлекли из-под завалов еще пять тел. Три тела были извлечены в ночь на 25 января, еще два трупа обнаружили в утренние часы. Шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на данные пожарной службы.

Число спасенных составляет 11 человек. Среди них гости и сотрудники отеля. Последний спасенный был извлечен из-под завалов рано утром в субботу, 21 января. По данным Reuters, надежды найти еще кого-то живым почти нет.

Отель, на который сошла лавина, расположен в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5, произошедших в среду утром, а также подземные толчки, которые продолжались накануне днем и всю ночь. Лавина снесла отель, сдвинув его на 10 метров.