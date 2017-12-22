Способен ли ребрендинг спасти "Открытую Россию" от преследования властей? И чего на самом деле боятся те, кто гоняются за "Открыткой" по всему интернету? об этом пишет журналист Александр Плющев специально для DW.

Почему-то кажется, что еще чуть-чуть и после словосочетания "Открытая Россия" обяжут добавлять "запрещенная в России организация". Впрочем, до "нежелательной" она уже дожила, благодаря чему ее интернет-ресурсы на прошлой неделе подверглись блокировке. Роскомнадзор проявил невиданные доселе способности молниеносно находить и безжалостно блокировать многочисленные "зеркала" сайтов "Открытки".

Очередь Ходорковского

Внятно объяснить, с чем связано такое преследование, никто так и не смог, но это давняя российская традиция: Грани.Ру и Каспаров.Ru власти блокируют уже много лет, не затрудняя себя какими-либо логичными объяснениями. Вероятно, их и не существует в природе, поскольку принимаемые меры противоречат даже репрессивным законам, принятых специально для преследования неугодных. Словно просто настала очередь ресурсов Михаила Ходорковского.

В режиме "кошек-мышек" с Роскомнадзором сайт "Открытой России", сменивший несколько адресов, продержался полторы недели. Михаил Ходорковский запустил новый ресурс — имени себя, над которым теперь трудится коллектив "Открытки".

Если такой ребрендинг — экстренная, а не давно запланированная мера, то дело плохо. Выходит, что блокировки оказались эффективными и читатель не особенно стремится их преодолевать ради того контента, который ему предлагается.

Цена потерь

Любой блокируемый ресурс теряет в трафике, весь вопрос — насколько велики эти потери, и насколько быстро их можно компенсировать. Практика показывает, что популярные ресурсы через некоторое время после блокировки восстанавливают уровень посещаемости. Так было с LinkedIn, не говоря уж про RuTracker или PornHub. Ну и даже Грани.Ру и Каспаров.Ru, видимо, тоже привыкли и к ребрендингу не прибегали.

Люди быстро осваивают инструменты обхода блокировок, привыкают к ним и смотрят или скачивают нужное, попросту не замечая никаких препятствий. Другое дело, если твоя аудитория — во многом случайная, приходит по ссылкам из соцсетей или с других ресурсов. Ради одной заметки не будешь возиться с VPN или, хуже того, c Tor, а чего-то такого, ради чего пользователь в массе своей обязательно бы заморочился, "Открытая Россия", очевидно, не предлагала. Хороший повод для ребрендинга, и, возможно, каких-то кадровых или менеджерских решений, которыми, говорят, славится Михаил Борисович.

Зона повышенного риска

Но спасет ли эта слишком очевидная военная хитрость ресурсы Ходорковского от преследования? Если вы сейчас, без использования дополнительных инструментов, заходите по ссылке mbk.info, то пока — да, спасает. Но и его могут начать блокировать в любой момент. Это в модели Михаила Борисовича "МБХ-медиа" — его собственный ресурс, не имеющий никакого отношения к "нежелательным организациям". Для тех, чьи распоряжения, гоняясь за каждым зеркалом сайта, выполняет Роскомнадзор, сам Ходорковский сейчас нежелателен, а правовые обоснования для блокировки берутся, мягко говоря, с потолка. Так что любой его ресурс всегда находится в зоне повышенного риска, а в последнее время риск этот высок чрезвычайно.

А ведь были времена, когда Генпрокуратура официально признавала, что Otkrytaya Rossiya из Лондона — это совсем не то же самое, что "Открытая Россия" из Москвы. И когда интернет-ресурсы Ходорковского открывались один за другим. Но довольно неожиданно все закончилось в начале декабря. Сам Ходорковский связывает это еще с одним только что запущенным проектом — "Досье". Он размещен в соцсети Facebook и посвящен журналистским расследованиям. Кстати, движение от отдельных ресурсов к сервисам и соцсетям — очевидная медиастратегия оппозиции, по меньшей мере есть надежда, что там их так просто блокировать не удастся.

Что касается причин преследований, то я, как ни парадоксально, склонен верить, скорее, Генпрокуратуре, точнее, ее страхам. В одной из версий причин, по которым блокируются ресурсы "Открытой России", назывались якобы размещенные на их страницах призывы к экстремистской деятельности. Таким образом проговаривается главная фобия российских властей — страх перед уличными выступлениями. "Открытая Россия", особенно ее правозащитное крыло — одна из самых дееспособных структур в стране. Во всяком случае, из числа тех, которые способны организовать или поддержать массовые акции. Их смычка с медиаресурсами в период предвыборной кампании (точнее, кампании по переутверждению Владимира Путина президентом) — само по себе призыв к экстремизму.

Подготовка иноагента

Почему же новое СМИ Михаила Ходорковского пока не испытывает давления Роскомнадзора? Неужели он перехитрил и силовые органы, и надзорные? Конечно же нет, но Роскомнадзор не будет делать и полшага в сторону, пока не получит четких указаний на этот счет. Почему их нет — кто знает, но можно предположить, что на Михаиле Ходорковском отработают применение планируемых норм, которые позволят признавать физическое лицо СМИ-иноагентом.

Появление именного ресурса у Михаила Ходорковского очень кстати. Бывший глава ЮКОСа подходит на эту роль едва ли не лучше, чем владелец "Ведомостей" и Moscow Times Демьян Кудрявцев. Как попляшет Михаил Борисович, как повесит на страницы клеймо иноагента, как будет сдавать отчетность Минюсту? А нет, так мы его еще погоняем, пущай побегает — и начальству радость, и исполнителям работа и награды.