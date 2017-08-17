Список Масуда: как пленник ИГ стал охотником за террористами в Германии

Герой документального фильма DW восемь месяцев провел в плену у "Исламского государства". В 2016 году курд Масуд Акил оказался в ФРГ и стал информатором местных спецслужб.

История о том, как курдский журналист, восемь месяцев проведший в плену у боевиков "Исламского государства", превратился в охотника за террористами и стал информатором немецких спецслужб, легла в основу телевизионного документального фильма DW "Список Масуда". Его главный герой — Масуд Акил — впервые нарушил молчание, которое хранят беженцы в Германии в страхе перед "Исламским государством", и, не скрывая лица перед камерой, открыто рассказал о машине смерти "Исламского государства", пытках, которые ему довелось пережить, и о том, чем занимается сейчас.



В Германию по "балканскому маршруту"



Масуд Акил очутился в Германии в начале 2016 года — вместе с другими беженцами, прибывшими в страну по "балканскому маршруту". До того, как он попал в Европу, Масуд работал журналистом на одном из телеканалов на северо-западе Сирии, в регионе, контролируемом курдами. В декабре 2014 года его похитили боевики "Исламского государства". Масуд провел в плену восемь месяцев, пока ему не удалось выйти на свободу в результате обмена пленными.



В Германии бывший пленник боевиков стал охотником за террористами. Используя свои контакты среди курдов и бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, а также с помощью самостоятельных интернет-расследований экс-журналист разыскивает сторонников "Исламского государства", живущих в ФРГ и сообщает о них немецким спецслужбам. В том числе — и о тех боевиках, которые пытали его в тюрьмах и открыто рассказывали о своих преступлениях — в полной уверенности, что молодого курда вскоре убьют, а значит, можно ничего не скрывать.



Боевики ИГ действовали по наводке?



Масуда похитили по дороге на интервью в Сирийском Курдистане на северо-западе страны. Считалось, что этот участок дороги свободен от боевиков "Исламского государства", но в тот день — 15 декабря 2014 года — джихадисты осмелились совершить вылазку в регион, контролируемый курдскими Отрядами народной самообороны.

Многое свидетельствует в пользу того, что боевики ИГ точно знали, где будет проезжать курдский журналист. Поскольку имя Масуда было довольно известно — он больше года работал на телеканале в регионе, находящемся под контролем сирийских курдов, и ежедневно выходил в эфир с репортажами на политические и социальные темы, а также рассказывал о последних событиях в охваченной войной Сирии.



Террористы привезли Масуда в одну из тюрем "Исламского государства": "Мне устроили допрос под пытками. Они били меня по ногам, по спине, по лицу, кричали, что я неверный курд, что всех курдов нужно уничтожить. Всех — поскольку мы сопротивлялись тому, чтобы в нашем регионе воцарилась власть исламистов, как этого хотели в "Исламском государстве".



Курдский журналист провел в застенках террористической группировки 280 дней. Его перевозили из одного города в другой, из одной тюрьмы — в другую. Всего Масуда содержали в шести тюрьмах. В одной из них, расположенной в оплоте боевиков (сирийском городе Ракке ), он находился сто дней. Его избивали, пытали, подвешивали за руки. Многих из тех, кто находился с ним в одной камере, боевики ИГ убили. Масуду посчастливилось выжить.



Откровенность в камере пыток



Терорристы "Исламского государства" совершили ошибку. "Они прислали ко мне в камеру боевиков, чтобы продемонстрировать свою силу, — вспоминает Масуд Акил. — Они с гордостью показывали газетные статьи и видео из западных СМИ, в которых говорилось о растущей угрозе "Исламского государства". Им нравилось то, что о них писали. Им нравилось, что их опасаются". Не сомневаясь в том, что дни Масуда сочтены, террористы во всех подробностях рассказывали ему о совершенных убийствах и своих дальнейших планах.

Журналист и сегодня помнит все детали услышанного. "Часть моих данных — это информация, о которой я узнал в тюрьме. От членов ИГ или от мирных жителей, родственники которых были членами ИГ. И эти знания помогли мне разыскать несколько потенциальных террористов, которые в 2015-2016 годах прибыли в Германию и скрывались в лагерях беженцев", — объясняет Масуд.



Информатор немецких спецслужб



Данные, которые Масуд предоставил немецким спецслужбам, оказались очень подробными. Настолько подробными, что даже специалисты, к примеру, профессор и психотерапевт Ян Кизилян (Jan Kizilhan) считают их полностью достоверными. Кизилян преподает в дуальной высшей школе Баден-Вюртемберга (DHBW) и по поручению земельного правительства в Штутгарте помогает живущим на юго-западе Германии женщинам из общин курдов и езидов, которым удалось вырваться из плена террористов ИГ.

Похоже, пережитые пытки обостряют память, говорит психотерапевт: Масуд помнит по именам немало террористов. Некоторые из боевиков ИГ сегодня живут в лагерях для беженцев не только в Германии, но и в других странах Европы. В конце августа в Германии выйдет книга, которую Масуд Акил написал в сотрудничестве с берлинским журналистом Питером Копфом (Peter Kopf). В ней он объясняет, почему не скрывает своего лица и открыто выступает против террора "Исламского государства".



"Эти люди отобрали у меня мой дом, мою родину, мои мечты, — подчеркнул он. — Мне удалось вырваться из плена "Исламского государства" и попасть в Германию — и вдруг я встречаю здесь людей из прошлого. Я не хочу, чтобы они превратили Германию в государство, в котором царит закон силы. Борьба с ИГ, ограничение влияния этой группировки в Европе — дело каждого из нас".



Предоставленные Масудом данные немецкие правоохранительные органы используют в своих расследованиях. Федеральное ведомство по уголовным делам не стало комментировать детали. Тем не менее очевидно, что к информации, которой владеют приехавшие в страну мигранты, нужно относиться со всей серьезностью. "Вначале я спрашивал себя: почему меня не допросили по всем правилам", — по сегодняшний день удивляется Масуд. По всей вероятности, немецкие власти слишком поздно осознали, насколько важны знания сотен тысяч сирийских беженцев, которые в 2015 году по "балканскому маршруту" прибыли в Германию.



Документальный фильм "Список Масуда" выйдет в эфир на телеканале DW в сентябре и будет транслироваться на немецком, английском, испанском и арабском языках.