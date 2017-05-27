Спикер парламента Чечни о преследовании геев: мне приписывают рукоприкладство над теми, кого у нас никогда не было

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал доклад правозащитной организации Human Rights Watch, в котором говорилось, что он ”играл ключевую роль” в организации преследования геев в республике и лично присутствовал при издевательствах над задержанными в секретных тюрьмах, пишет Meduza.

Даудов связал публикации о себе с тем, что он выступает против ”подмены семейных ценностей” на Кавказе и во всей России, считая это ”признаком вырождения любого народа”.

”Именно поэтому продажные ревнители „прав человека” пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти „правдорубы” знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их”, — написал он в своем инстаграме.

Он отметил, что не собирается подавать в суд ”за эту дешевую клевету”, поскольку тогда ему ”пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова”, которые авторы публикаций о нем ”совершенно спокойно могут говорить при собственных детях”.

”Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!!” — написал Магомед Даудов.

26 мая правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследовании геев в Чечне, о которых ранее писала ”Новая газета” и другие СМИ, в том числе ”Медуза”.

Правозащитники сообщили со ссылкой на троих человек, которые были задержаны по подозрению в гомосексуальности, что Магомед Даудов наблюдал за издевательствами над геями в секретных тюрьмах, сопровождая их ”собственными оскорбительными ремарками”. Организация также заявила, что считает Даудова одним из организаторов ”„зачистки” республики от геев”.

Власти Чечни категорически отрицают как сам факт преследований геев, так и само их существование в республике. Представители правоохранительных органов и местные правозащитники заявили, что не получали ни одного обращения о преследованиях геев.