Спикер Госдумы пригрозил выходом РФ из Совета Европы

Он также сообщил, что на следующей неделе российские депутаты нанесут ответный визит в бундестаг, а до конца года в Думе ожидаются делегации Сербии, Австрии и Чехии. "Мы постоянно ведем диалог. Единственное, наверное, исключение — это отсутствие диалога, не по нашей вине, с парламентом Великобритании", — указал Володин.

Конфликт с Советом Европы

Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро — почти 10 процентов бюджета организации.

9 октября ПАСЕ вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. На следующий день генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия и в работе Комитета министров Совета Европы, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. "Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину — нет", — подчеркнул Ягланд.

По его словам, статья 9 устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек. Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава. "Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", — указал он.