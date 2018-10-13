13.10.2018, 21:20

Спикер Госдумы пригрозил выходом РФ из Совета Европы

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Deutsche Welle
EST
Vjatšeslav Volodin
Vjatšeslav VolodinFoto: Mihhail Džaparidze, TASS

Если Москве не вернут право голоса в ПАСЕ, не исключен сценарий выхода РФ из Совета Европы, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин не исключил выхода России из Совета Европы (СЕ) в том случае, если Парламентская ассамблея этой организации (ПАСЕ) не вернет РФ права голоса. "Если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры", — заявил политик в эфире российского телеканала "Россия 1" в субботу, 13 октября.

По его словам, лишение российской делегации права голоса противоречит принципам демократии. "Если Парламентская ассамблея эти принципы будет реализовывать, конечно, мы будем участвовать, и взнос в бюджет Совета Европы, естественно, будет уплачен", — отметил далее Володин.

Альтернатива ПАСЕ

В качестве альтернативной площадки межпарламентских контактов он назвал совещание спикеров парламентов Евразии. "Это хорошая альтернатива, потому что мы не можем вот зацикливаться на той межпарламентской структуре, которая берет и вопреки всему занимает абсолютно неконструктивную позицию", — добавил спикер Думы.

Он также сообщил, что на следующей неделе российские депутаты нанесут ответный визит в бундестаг, а до конца года в Думе ожидаются делегации Сербии, Австрии и Чехии. "Мы постоянно ведем диалог. Единственное, наверное, исключение — это отсутствие диалога, не по нашей вине, с парламентом Великобритании", — указал Володин.

Конфликт с Советом Европы

Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро — почти 10 процентов бюджета организации.

9 октября ПАСЕ вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. На следующий день генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия и в работе Комитета министров Совета Европы, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. "Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину — нет", — подчеркнул Ягланд.

По его словам, статья 9 устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек. Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава. "Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", — указал он.

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