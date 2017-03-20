Спецслужбы США заявили о контакте с ЕС по вопросу ”вмешательства” России

James Comey Foto: Evan Vucci, AP

Директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс заявил, что американские спецслужбы находятся в постоянном контакте с Евросоюзом по вопросу ”вмешательства” России в выборы, передает gazeta.ru со ссылкой на Fox News.