Спецслужбы США заявили о контакте с ЕС по вопросу ”вмешательства” России

Директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс заявил, что американские спецслужбы находятся в постоянном контакте с Евросоюзом по вопросу ”вмешательства” России в выборы, передает gazeta.ru со ссылкой на Fox News.
”Мы работаем, ФБР также работает с нашими европейскими коллегами”, — сказал он.
По словам Роджерса, это связано с тем, что в ряде европейских стран в скором времени пройдут выборы.
Ранее глава ФБР Джеймс Коми впервые подтвердил, что ведется федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США.
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