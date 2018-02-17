Спецслужбы провели обыски у главы Банка Латвии Илмара Римшевича

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели обыски на месте работы и в доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщает Латвийское телевидение. По информации ЛТВ, обыски проводились в пятницу, 16 февраля.

В Банке Латвии агентству LETA не прокомментировали это сообщение, подчеркнув, что действия БПБК должны комментировать представители этого ведомства. В телефонном разговоре с ЛТВ Римшевич сказал, что "не имеет права это комментировать" и прекратил разговор, пишет rus.delfi.lv.

В БПБК не подтвердили и не опровергли данной информации. Комментарии появятся, как только это будет возможно, если комментарии не будут мешать интересам расследования.

По данным агентства LETA, правоохранительными органами был задержан бизнесмен Марис Мартинсонс.

Ранее уже сообщалось, что БПБК начало проверку в связи озвученной в СМИ информации, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Гргория Гусельникова.

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.