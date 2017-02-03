Спецслужбы Норвегии заподозрили российских хакеров в попытке взлома их почты

Девять ящиков электронной почты ряда сотрудников норвежской службы безопасности были атакованы хакерами, предположительно, связанными с российскими разведслужбами, сообщает Associated Press.

По его данным, представитель государственной полиции безопасности Норвегии (PST) Мартин Бернсен сообщил, что "служба была предупреждена ранее в этом году зарубежным партнером о "целевых атаках" на почтовый сервер PST, Рабочую партию Норвегии, а также военные и правительственные структуры".

Бернсен также сообщил, что за этой атакой, предположительно, стоит группа, известная как APT29. "Прослеживается их (хакеров — ИФ) связь с Россией", — добавил он.

Ранее в пятницу стало известно, что разведка Нидерландов обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в атаках на сайт голландского правительства.