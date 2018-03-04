Спецпредставитель США заявил о необходимости расформирования ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер назвал ЛНР и ДНР созданными Россией образованиями, которые должны быть расформированы. По его словам, в регион следует ввести миссию ООН, а затем провести выборы.

Спецпредставитель США по украинским переговорам Курт Волкер заявил о необходимости расформирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

”Так называемые ЛНР и ДНР — образования, созданные Россией для создания политического факта на местах, для маскировки роли России и поддержания продолжающегося конфликта, они должны быть расформированы. Для них нет места в конституционном порядке Украины”, — заявил Волкер на панельной дискуссии в аналитическом центре Гудзонского института. Запись дискуссии опубликована на Youtube-канале института.

Волкер отметил, что минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. ”Мы можем говорить о сроках и переходном периоде, но не может быть никаких сомнений в том, что для них нет места на востоке Украины”. — подчеркнул он.

По его словам, основная функция республик ”свелась по большей части к спекуляциям на черном рынке”.

Спецпредставитель США отметил, что в случае, если ”Россия примет политическое решение выйти из Донбасса”, необходимо ввести туда миротворческие силы по нескольким причинам. ”Это практические причины безопасности. Также для России было бы очень важно, чтобы украинские силы не шли по пятам за российскими. Чтобы была гарантия имплементации минских соглашений: прошли местные выборы, была проведена амнистия, дан специальный статус для восточной Украины. Об этом уже договорились, но нужен механизм​”, — заключил он.

Формат миротворческой миссии в Донбассе на высшем уровне обсуждается с прошлого года. По словам президента Владимира Путина, Россия согласна на размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон. Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев на границе России и Украины Путин счел скорее правильным.

По словам Путина, Россия ”как минимум не против” распространения миссии ООН ”на всю территорию”. ”Нужно договариваться с этими непризнанными республиками, идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто делать не собирается”, — отмечал президент.

В феврале з​амглавы администрации президента Украины Константин Елисеев говорил, что Киев не будет обсуждать вопрос миссии ООН с ДНР и ЛНР.