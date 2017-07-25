Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Киеву, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.

По словам Волкера, поставка оружия Украине могла бы существенно изменить поведение России.

”Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине”, — отметил он.

При этом Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.

Кроме того, он добавил, что наладить ситуацию на востоке Украины можно посредством ”нового стратегического диалога с Россией”.

Ранее Курт Волкер заявил, что инфраструктура в Донбассе разрушена, а конфликт находится в ”горячей фазе”.