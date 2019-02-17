Спецкомиссия ООН: Северная Корея продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу

Во вторник командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Роберт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, заявил, что выход Соединенных Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вынуждает КНДР вносить коррективы в военное планирование.

Сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) поинтересовался у Абрамса, как недавние объявления Вашингтона относительно ДРСМД были восприняты Пхеньяном. "Не могу сказать, рады они [этому] или нет. Но я твердо знаю, что это заставляет их сильно нервничать. Это, безусловно, меняет их расчеты", — подчеркнул в ответ генерал.

Американский адмирал Дэвидсон на этой неделе выразил уверенность в том, что КНДР не откажется от всех имеющихся у нее ядерных боеголовок и возможностей для их производства. "Индо-Тихоокеанское командование согласно с выводами американской разведки. Мы думаем, что КНДР, скорее всего, не откажется от всех имеющихся у нее ядерных боезарядов и производственных возможностей, но попытается договориться о частичной денуклеаризации в обмен на уступки со стороны США и международного сообщества", — сказал он.

Адмирал, однако, добавил, что "оптимистично настроен в отношении предстоящего саммита США — КНДР". Северная Корея сделала некоторые шаги в сторону денуклеаризации, прежде всего демонтировала туннели ядерного полигона в Пхунгери, но многое еще предстоит сделать, чтобы добиться значительного прогресса", — полагает адмирал.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. На прошлой неделе Трамп объявил, что вторая встреча на высшем уровне состоится 27-28 февраля в Ханое.