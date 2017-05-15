Специалисты предупредили о второй волне мировой кибератаки

Глава Национального агентства информбезопасности Франции Гийом Пупар (Guillaume Poupard) заявил, что в ближайшее время мировые кибератаки могут повториться. Об этом он рассказал France Inter.

Пупар объяснил, что хакеры, распространившие 12 мая вирус WannaCry по всему миру, могут сделать его более эффективным, а также своим примером вдохновить взломщиков-подражателей.

”В ближайшие дни и недели нужно ожидать регулярных повторных атак”, — предостерег Пупар.

Исполнительный директор Европола Роберт Вейнрайт (Robert Wainwright) в интервью ”Би-би-си” рассказал, что ожидает очередного всплеска заражений уже в понедельник, 15 мая, и настоятельно рекомендовал обновить операционную систему Windows для того, чтобы защититься от вымогателей.

Несколько специалистов в области кибербезопасности также считают, что хакеры могут готовить еще один масштабный набег на компьютеры пользователей, не обновивших Windows.

Эксперт Microsoft Мэтью Сюиш (Matthieu Suiche) в своем блоге объяснил, что специалистам удалось обнаружить новые версии WannaCry, но они работали в ограниченном режиме: вирус мог распространяться, но был не в состоянии шифровать файлы юзеров. Сюиш нашел еще одну версию зловреда, которая работала на другом домене, и поспешил выкупить его, чтобы предотвратить его распространение.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0, известный также под названиями WCry и WannaCry, массово распространился на компьютерах пользователей по всему миру. По последним данным, жертвами злоумышленников стали почти 200 тысяч человек.

Вирус проникает в компьютер пользователя с операционной системой Windows, шифрует файлы и требует за их расшифровку выкуп. Распространение вымогателя удалось установить случайно: один из энтузиастов обнаружил в коде вредоноса домен с длинным и бессмысленным названием и купил его. Специалисты предупреждают, что если хакеры изменят код вируса, то он продолжит распространяться по миру.