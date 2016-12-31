В столице США Вашингтоне приземлился самолет отряда "Россия", который должен доставить на родину работающих там и объявленных персонами нон-грата российских дипломатов и членов их семей. В Сан-Франциско самолет отправлять не будут — с западного побережья США россияне будут возвращаться самостоятельно, сообщил ТАСС глава пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

Самолет приземлился в вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. На нем вернутся в Москву те сотрудники российского посольства, которым администрация США в четверг предписала в течение 72 часов покинуть американскую территорию.

За дипломатами, досрочно отъезжающими из США, прибыл борт специального летного отряда "Россия" Управделами президента. СМИ высказывали предположения, что это сделано из-за сжатых сроков "эвакуации": российские дипломаты могут столкнуться с проблемами при покупке билетов под Новый год.

Согласно данным, изложенным официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в общей сложности США покидают 96 россиян.

Администрация США ввела в четверг санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (в прошлом — Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно она объявила о высылке из США 35 российских дипломатов. Речь идет о 31 сотруднике посольства и четырех работниках генконсульства в Сан-Франциско. В заявлении для печати президент Барак Обама заявлял, что решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в РФ.

В пятницу президент России Владимир Путин объявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов — как это происходит обычно. СМИ расценили это как шаг, который должен способствовать скорейшей отмене американских санкций новой администрацией. 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа, и он возглавит США.