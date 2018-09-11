"Спасти Терезу": лидеры Евросоюза готовы пойти на условия Мэй по Brexit, чтобы не дать Джонсону сменить ее

Русская служба ВВС цитирует издание iNews, в статье которого говорится, что заявление Барнье — часть операции "Cпасти Терезу". По данным источников, лидеры европейских стран готовы пойти на условия, предлагаемые премьер-министром Британии Терезой Мэй, из опасений, что на конференции Консервативной партии в октябре бывший глава британского МИД Борис Джонсон может добиться ее смещения с поста лидера партии и в дальнейшем занять пост премьера.

Как отмечает газета, руководители стран ЕС осознают, что самый сложный момент для британского премьера может произойти 2 октября, когда Джонсон зачитает доклад, в котором планирует раскритиковать условия Brexit, предложенные Мэй.

По словам источника в Брюсселе, европейские чиновники, понимая, какое давление оказывается со стороны евроскептиков на Мэй в ее стране, не собираются добавлять ей проблем. Как пояснил собеседник издания, с одной стороны, ЕС не собирается менять "красную черту", с другой, хочет действовать в рамках предложенной Мэй программы.

О том, что в ЕС приступили к реализации операции "Спасти Терезу", ранее заявил влиятельный британский политик из Лейбористской партии, бывший европейский комиссар по торговле Питер Мандельсон. По словам лорда Мандельсона, лидеры ЕС опасаются, что крах переговоров по Brexit приведет к отставке Мэй. В Брюсселе считают, что Борис Джонсон, заняв пост премьера после Мэй, ввергнет Британию, а затем и всю Европу в хаос, сказал он.

Борис Джонсон обрушился на программу Мэй

На днях на сформулированную правительством Мэй стратегию выхода Великобритании из Евросоюза резко обрушился Борис Джонсон. В воскресной газете The Mail on Sunday приводились слова политика о том, что программа Мэй напоминает пояс смертника. Джонсон снова раскритиковал предложения по выстраиванию будущих взаимоотношений с ЕС, которые были согласованы 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"Мы обернули британскую конституцию поясом смертника и вручили детонатор [главному переговорщику Брюсселя в диалоге с Лондоном] Мишелю Барнье. Мы дали ему отмычку, при помощи которой Брюссель может в любой момент разорвать союз между Великобританией и Северной Ирландией", — приводит слова экс-министра ТАСС.

По мнению Джонсона, если будет достигнута договоренность по Brexit в предлагаемом Мэй виде, а также общее видение премьер-министром будущих отношений с ЕС превратят Великобританию в "вассальное государство", которое будет вынуждено принять правила Евросоюза, потеряв право голоса.

"Мы сумели низвести великий британский Brexit до двух ужасающих вариантов: или мы раскалываем наш союз или вся страна навсегда обязана выполнять европейские законы", — заметил политик.

По словам Джонсона, Лондон согласился с выдвинутым Брюсселем графиком Brexit и смирился с тем, чтобы выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов (51 млрд долларов), не получив ничего взамен. Бывший глава британского МИДа назвал такие условия "унижением" для Лондона. Между тем в правительстве осудили слова Джонсона, с его тезисами не согласились, в частности, глава МВД Саджид Джавид и заместитель министра иностранных дел Алан Данкан.

Напомним, Джонсон, который ушел в отставку с поста главы МИД в июле, заявлял, что покинул эту должность, осознав, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Политик тогда резко заявил, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

Переговоры Брюсселя и Лондона по соглашению о Brexit оставались заблокированными из-за проблемы организации границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны выражали опасения в связи с возможностью новой вспышки сепаратистских движений в Северной Ирландии, если не будет найдено устраивающее всех решение.

Неформальный саммит лидеров 27 стран ЕС состоится в Австрии на следующей неделе. На переговорах Барнье должен получить от лидером ЕС новые инструкции для продолжения переговоров с Британией. Формально эти указания будут утверждены на саммите ЕС в октябре.