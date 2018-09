"Спасти Терезу": лидеры Евросоюза готовы пойти на условия Мэй по Brexit, чтобы не дать Джонсону сменить ее

Заявление Барнье, который назвал "реалистичным" заключение сделки о выходе Британии из Евросоюза, комментируют практически все британские газеты, в том числе The Guardian, The Times, Evening Standard, The Independent, The Sun.

На конференции, проходившей накануне на северо-западе Словении, Барнье рассказал, что сделка по Brexit не за горами и уже согласовано около 80% соглашения о выходе Британии из ЕС. Хотя главный переговорщик по условиям сделки довольно оптимистично оценил ее перспективы, он признал, что проблемы с обсуждением ее отдельных пунктов остаются. В то же время он отказался комментировать разногласия в Консервативной партии в связи с Brexit.