Спасенный из-под завалов в Магнитогорске 10-месячный ребенок пришел в сознание



По ее словам, во время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии состояние ребенка существенно улучшилось. ”Активно реагирует, общается с мамой”, — сказала Скворцова.

Она добавила, что у мальчика появился голос; это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет.

Как пишет ТАСС, проведенная в Москве диагностика показала, что у ребенка нет повреждений мозга, функция почек практически восстановлена. Врачи также предполагают, что им удастся спасти обмороженную ногу мальчика.

10-месячного мальчика нашли под завалами в Магнитогорске 1 января — через 30 часов после обрушения подъезда. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Мальчик был эвакуирован в Москву.