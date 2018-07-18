Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выписали из больницы

Группу из 12 подростков-футболистов и их тренера, которые были спасены из затопленной пещеры на севере Таиланда, выписали из больницы, сообщает телеканал Channel Asia.

Подростки в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер находились в больнице с прошлой недели. Они были помещены на карантин из-за признаков инфекции.

Планируется, что в среду подростки с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной пресс-конференции, где ответят на вопросы таиландской и иностранной прессы. Мероприятие пройдет в рамках телепрограммы ”Таиланд движется вперед” (Thailand Moves Forward) в Чианграе, которая будет транслироваться в прямом эфире на десятках каналов в 18:00 (15:00 по Эстонии).

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн разрешил использовать королевскую площадь в старом городе Бангкока, чтобы ”поблагодарить тайских и иностранных участников спасательной операции”, приводит телеканал слова заместителя премьер-министра королевства.