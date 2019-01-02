Спасатели в Магнитогорске нашли тела еще двух погибших при обрушении дома

Таким образом, общее число жертв возросло до 13.

”Тринадцать погибших, подтверждаем”, — сказали в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что детей среди последних двух обнаруженных жертв обрушения нет.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.