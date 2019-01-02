02.01.2019, 09:50
Спасатели в Магнитогорске нашли тела еще двух погибших при обрушении дома
На месте обрушения многоэтажного жилого дома в Манитогорске спасатели обнаружили тела еще двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Челябинской области.
Таким образом, общее число жертв возросло до 13.
”Тринадцать погибших, подтверждаем”, — сказали в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что детей среди последних двух обнаруженных жертв обрушения нет.
Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.
Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.