02.01.2019, 09:50

Спасатели в Магнитогорске нашли тела еще двух погибших при обрушении дома

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Gazeta.ru
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Magnitogorsk
MagnitogorskFoto: Handout, Reuters

На месте обрушения многоэтажного жилого дома в Манитогорске спасатели обнаружили тела еще двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Челябинской области.

Таким образом, общее число жертв возросло до 13.

”Тринадцать погибших, подтверждаем”, — сказали в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что детей среди последних двух обнаруженных жертв обрушения нет.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.

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