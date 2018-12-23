Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что два тела были найдены на первом уровне шахты, еще шестеро находились на втором и третьем уровнях.
Тела восьми человек обнаружены спасателями на руднике ”Уралкалия” в Соликамске, где днем 22 декабря произошло задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.
”Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек”, — сообщили в пресс-службе, добавив, что спасатели готовятся к очередному спуску в шахту. ”Пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь — порядка 30 квадратных метров”, — уточнили ”РИА Новости” в пресс-службе.
По предварительным данным, причиной задымления в компании называли строительные работы. Всего в шахте находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, еще девять человек из подрядной организации УС-30 оказались заблокированы.
Спасатели предприняли шесть попыток добраться до заблокированных шахтеров, в конечном счете им удалось попасть в строящийся ствол шахты. При этом ранее спуск пришлось останавливать из-за высокой температуры и задымления.
Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования родственникам погибших шахтеров и пообещал оказать им всю возможную помощь. Краевое управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).
Представитель ”Уралкалия” Андрей Сидоров сообщал РБК-Пермь, что в 2017 году передали шахту подрядчику. ”Они там занимались организацией работ и безопасностью”, — сказал он. Замруководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов, на октябрь была запланирована проверка нового ствола шахты, но ”Уралкалий” попросил отложить ее на январь 2019 года из-за отставания от графика работ подрядчика.