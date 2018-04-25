Создателя "Новичка" сбила машина

Под Анапой автомобиль сбил на пешеходном переходе одного из создателей нервно-паралитического вещества ”Новичок” Владимира Углева. Об этом сообщают ”Кубанские новости”.



Как отмечается, инцидент произошел 24 апреля в районе анапского хутора Чембурка. 71-летний мужчина сам обратился в больницу, после того как в 15.15 попал в ДТП.

По его словам, при ДТП его забросило на капот машины, из-за чего разбилось лобовое стекло.

Сообщается, что Углев входил в группу, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под названием ”Новичок”.

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