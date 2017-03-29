Союз журналистов России потребовал извинений от Навального

Союз журналистов России требует, чтобы политик Алексей Навальный принес извинения за свои высказывания в адрес сотрудников издания ”Блокнот Волгограда”.

Во время визита в Волгоград, сообщается на сайте союза, Навальный ”унизил честь и достоинство наших коллег, журналистов издания „Блокнот Волгограда”, прилюдно обозвав их „проститутками””, пишет Meduza.

”Нельзя отстаивать либеральные ценности, в том числе и свободу слова, и, в то же время, оскорблять представителей средств массовой информации, которые делают свою работу. Мы искренне сожалеем по поводу того, что свобода слова трактуется г-ном Навальным исключительно однобоко <…>”, — говорится в заявлении Союза журналистов России.

Представители организации отметили, что Навальный позже пояснил, ”что подразумевал не конкретных журналистов, а „таких людей” в целом”.

Однако подобные извинения в сообщении, распространенном Союзом журналистов России, называются ”двусмысленными и своеобразными”.

Алексей Навальный 24 марта присутствовал в Волгограде на открытии своего избирательного штаба в регионе. На открытии штаба, в числе прочих, присутствовали корреспонденты ”Блокнота Волгограда”. Слова про ”проституток” Навальный произнес, отвечая на вопрос корреспондента ”Блокнота” об источниках финансирования его кампании. Политик спустя несколько минут пояснил, что не имел в виду конкретно сотрудников этого издания.