Советские скульптуры с Зеленого моста в Вильнюсе хотят передать музею

Рассматривается возможность передачи советских скульптур с вильнюсского Зеленого моста Литовскому художественному музею. Тот, в свою очередь, может передать их в Грутский парк, в Друскининкай, сказала министр культуры Лиана Руоките-Йонсон, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Между тем мэрия Вильнюса, по словам мэра Ремигиюса Шимашюса, рассмотрит и еще один возможный вариант — объявить открытый конкурс на экспонирование этих скульптур, которые сейчас значатся в Списке недвижимых культурных ценностей. "Наше предложение — передать эти скульптуры Литовскому художественному музею, который изучает, собирает художественные ценности, в том числе и из советской эпохи. Таким образом, если город передаст

Художественному музею на хранение эти скульптуры, то мы исключим их их перечня находящихся под охраной государства недвижимых культурных ценностей. Как известно, они попадут в коллекцию музея, станут частью музейной коллекции. По Закону о музеях им будет предоставлена правовая защита, они будут охраняться надлежащим образом, как произведения искусства", — сказала министр журналистам после встречи с мэром. С этим согласен и Шимашюс.

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Он подчеркнул, что скульптуры не планируется ни уничтожать, ни возвращать на Зеленый мост. По его словам, определиться, какой вариант является более приемлемым, мэрия должна весной. Зеленый мост и его скульптуры с советскими символами официально являются охраняемым объектом культурного наследия.

На древке флага одной из скульптур есть советский символ — серп и молот. Проект Зеленого моста был разработан Ленинградским проектировочным институтом "Проектстальконструкция", мост построила инженерная часть советской армии. В 1952 году мост украсили четырьмя скульптурами — военных, крестьян, студентов и рабочих.

После восстановления независимости скульптуры призывали убрать, поскольку их считали частью советской пропаганды, оскорбляющей людей, боровшихся за освобождение Литвы из советской оккупации.